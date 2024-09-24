Trabzonspor'un tarihi beraberlik sezonu

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 5 maçını beraberlikle tamamladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ve 2. haftayı bay geçen bordo-mavililerin, 3. haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor deplasmanından 0-0 berabere ayrılan Karadeniz ekibi, 5. haftada kendi evinde Beşiktaş ile 1-1, erteleme maçında da Bellona Kayserispor ile 2-2 ve son olarak Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, böylelikle 1974-1975 sezonunda çıktığı ligdeki 51. sezonunda ilk kez ilk 5 maçından beraberlikle ayrılarak lige tatsız bir başlangıç yaptı. - 2020-2021 sezonu ile aynı puanı topladı Trabzonspor, 5 puan ile 2020-2021 sezondaki aynı başlangıcı yaptı. 2020-2021 sezonunda ilk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 beraberlikle aynı puanı elde etti. 2014-2015 sezonunda ilk 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayan bordo-mavililer, 2024-2025 ve 2020-2021 sezonlarıyla birlikte son 10 sezon içindeki en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

- Beraberlikte geçen sezonu geçti Trabzonspor, 67 puanla 3. sırada tamamladığı geçen sezon 38 lig maçı boyunca sadece 4 beraberlik almıştı. Bordo-mavililer, bu sezon ilk 5 haftada aldığı 5 beraberlikle geçen sezonki beraberlik sayısını ligin başında aşmış oldu. Trabzonspor, bu maçlarda 5 puan alırken 10 puan kaybederek ligin başında zirve yarışından uzaklaştı. - 121 gündür galip gelemiyor Ligin 6. haftasında da Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun 38. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.