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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Trabzon'da 34 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:06
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'da 34 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamalarında 2 araç durduruldu.

        Araçlarda yapılan aramalarda, 34 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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