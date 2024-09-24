Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da 34 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamalarında 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 34 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.