Trabzon'da izinsiz kazı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Maçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda, patlayıcı madde, elektrikli fünye, kapsül, fitil, kablo, jeneratör, 2 hilti, çekiç ve balyoz gibi araç gereç ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.