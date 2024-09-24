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        Trabzon Üniversitesinde akademik yıl törenle başladı

        Trabzon Üniversitesinde 2024-2025 eğitim öğretim dönemi törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:52
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        Trabzon Üniversitesinde akademik yıl törenle başladı
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        Trabzon Üniversitesinde 2024-2025 eğitim öğretim dönemi törenle başladı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ilk tören, Fatih Kampüsündeki Atatürk Anıtı önünde Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer, Prof. Dr. Hasan Karal ve Prof. Dr. Hüseyin Serencam, akademisyenler, idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Aşıkkutlu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Rektör Aşıkkutlu, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Gençlerle bir arada olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirten Aşıkkutlu, "Trabzon Üniversitesi olarak her dönem binlerce gençle buluşmanın heyecanını taşıyoruz. Yeni nesiller sizlerin eserleri olacaktır. İstikbal gençlerimizindir, gençliğimizin mimarı da sizlersiniz. Bu uğurda harcadığınız ve harcayacağınız emek için teşekkür ediyorum. İdari personelimiz de eğitim öğretim hizmetinin aksamaması yolunda yoğun gayret ortaya koyuyor. Onların özverili çabalarını da takdirle karşılıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. İdari personelimizin bu başarılarının da sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Aşıkkutlu, kampüslerin öğrencisiz var olamayacağını vurgulayarak, gençlere şöyle seslendi:

        "Üniversitemizin esas süsü, neşesi sizlersiniz. Sizler sayesinde bu kampüsler var. Sizler sayesinde bizler varız. Geleceğimiz sizindir. Sizlere olan umudumuz sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, üniversitemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlere de üstün başarılar diliyorum."

        Üniversitenin 6. akademik yıl açılış töreni, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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