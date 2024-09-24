Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden etkilenen okulun öğrencilerine not bıraktı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Ekim'de sel ve heyelanların etkili olduğu Araklı, Arsin, Sürmene, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinde temizlik çalışmalarını yürütüyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Ekim'de sel ve heyelanların etkili olduğu Araklı, Arsin, Sürmene, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinde temizlik çalışmalarını yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarının temizlenmesine özen gösteren ekipler, Arsin Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu'nda da çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, temizledikleri bir sınıfın tahtasına "Siz değerli öğrencilerimizi çok seviyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi." yazdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de belediye ekiplerinin yazdığı notu sosyal medya hesabından, "Sel afetinden zarar gören okullarımızı temizleyen çalışma arkadaşlarım tahtaya güzel bir not bırakmışlar. Sel sularıyla ıslanmış kalem silik yazsa da gönülden yazılan yazı asla silinmez." ifadeleri ile paylaştı.
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