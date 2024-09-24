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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden etkilenen okulun öğrencilerine not bıraktı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Ekim'de sel ve heyelanların etkili olduğu Araklı, Arsin, Sürmene, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinde temizlik çalışmalarını yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:58
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden etkilenen okulun öğrencilerine not bıraktı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Ekim'de sel ve heyelanların etkili olduğu Araklı, Arsin, Sürmene, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinde temizlik çalışmalarını yürütüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarının temizlenmesine özen gösteren ekipler, Arsin Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu'nda da çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, temizledikleri bir sınıfın tahtasına "Siz değerli öğrencilerimizi çok seviyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi." yazdı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de belediye ekiplerinin yazdığı notu sosyal medya hesabından, "Sel afetinden zarar gören okullarımızı temizleyen çalışma arkadaşlarım tahtaya güzel bir not bırakmışlar. Sel sularıyla ıslanmış kalem silik yazsa da gönülden yazılan yazı asla silinmez." ifadeleri ile paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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