Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden etkilenen okulun öğrencilerine not bıraktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Ekim'de sel ve heyelanların etkili olduğu Araklı, Arsin, Sürmene, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinde temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarının temizlenmesine özen gösteren ekipler, Arsin Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu'nda da çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, temizledikleri bir sınıfın tahtasına "Siz değerli öğrencilerimizi çok seviyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi." yazdı.