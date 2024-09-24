Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübünden VAR hakemi Erkan Engin'e tepki:

        Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının VAR hakemi Erkan Engin'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 22:14 Güncelleme: 24.09.2024 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübünden VAR hakemi Erkan Engin'e tepki:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının VAR hakemi Erkan Engin'e tepki gösterdi.

        Bordo-mavili kulüpten "Bravo size" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek var olanı yok sayıyor, çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ve sonra o ironik kelime dökülüyor. 'Bravo.' Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime, futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor, işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır.

        Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar! Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur. Ve bir gün, o adalet çığlığı sahalara geri döndüğünde, sizler sadece o sessiz bravoların yankısıyla hatırlanacaksınız. İşte o zaman, bu oyunun gerçek sahipleri, alkışı geri alacak ve sahnede sadece hakikat kalacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özbek, Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında!
        Özbek, Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden etkilenen okulun öğrencilerin...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden etkilenen okulun öğrencilerin...
        KTÜ'de deprem sonrası hasar tespitinde robotik köpek ve yapay zeka kullanıl...
        KTÜ'de deprem sonrası hasar tespitinde robotik köpek ve yapay zeka kullanıl...
        Trabzon Üniversitesinde akademik yıl törenle başladı
        Trabzon Üniversitesinde akademik yıl törenle başladı
        Trabzon'da izinsiz kazı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bı...
        Trabzon'da izinsiz kazı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bı...
        Karadeniz turizmine 'hanutçuluk ve kaçak faaliyet' freni
        Karadeniz turizmine 'hanutçuluk ve kaçak faaliyet' freni