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        KTÜ Creatiny Su Üstü Takımı TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışmasında birinci oldu

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Su Üstü Takımı, Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:04
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        KTÜ Creatiny Su Üstü Takımı TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışmasında birinci oldu
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Su Üstü Takımı, Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde birincilik elde etti.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen "TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması"na, KTÜ Creatiny Su Üstü Takımı'nın damgasını vurduğu belirtildi.

        Takımın danışmanlığını Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Murat Sekban'ın yaptığı aktarılan açıklamada, kaptanlığı Hacer Ceylan, mekanik sorumluluğu da Selin Çayır, Oğuz Mutlu, Kemal Aybars Işık, Samet Buğrahan Altay ve Denizhan Şen'in üstlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, Şafak Şengül, Berat Keskin ve Ahmet Sarı'nın da elektronik sorumlusu olduğu vurgulanarak, Ceren Yedican ve Irmak Ezgi Çimen'den oluşan Creatiny Su Üstü Takımı'nın, manuel ve otonom sürüş görevlerini başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması şampiyonu olduğu kaydedildi.

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