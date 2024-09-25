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        Trabzonspor'da Şenol Güneş, Avcı döneminin kötü sonuçlarını durduramıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi de sonuçları değiştiremiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:04
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        Trabzonspor'da Şenol Güneş, Avcı döneminin kötü sonuçlarını durduramıyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi de sonuçları değiştiremiyor.

        Bordo-mavililer, ligde Abdullah Avcı döneminde 2 karşılaşmada 2 beraberlik, Şenol Güneş yönetiminde de 3 maçta 3 beraberlikle 1 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor.

        Karadeniz ekibi, Avcı ile ligde Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarından 0-0'lık beraberlikle ayrılırken Güneş idaresinde Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

        - Güneş ile en kötü başlangıç

        Trabzonspor, takımda 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş ile en kötü lig başlangıcını yaptı.

        Bordo-mavililer, 1998-99 sezonunda 5. haftada göreve gelen Güneş ile ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan, 1993-94 sezonunda 5. haftada başladığı ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 4 puan elde etti.

        2004-2005 sezonunda Güneş ile ilk 3 haftada 9 puan alan Karadeniz ekibi, 2009-2010 sezonunda ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 6 puan topladı.

        Trabzonspor, Güneş ile bu sezon ilk 3 maçında 3 puan alarak daha önceki 4 başlangıcının gerisinde kaldı.

        - 11 resmi maçta 2 galibiyet

        Trabzonspor, Avcı ve Güneş yönetiminde bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 11 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 7 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

        Karadeniz ekibi, lig maçlarının yanı sıra Avrupa'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 6 karşılaşmaya çıktı.

        Trabzonspor, galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı.

        Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti.

        Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.

        UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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