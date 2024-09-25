Trabzonsporlu futbolcular Umut Bozok ve Batagov'da kas yaralanması tespit edildi

Arseniy Batagov'un da antrenmanın ardından ağrı hissettiğine işaret eden Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtan sonra Umut Bozok'un adalesinde ağrı hissettiğini belirtti.

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