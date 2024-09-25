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        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:29 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:33
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        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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