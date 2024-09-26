Karadeniz'in ihtiyar delikanlıları topraktan kopamıyorlar

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un kırsal kesiminde yılın dört mevsimi toprakla uğraşan dedeler, zorlu doğa koşullarına rağmen çalışma azimleriyle takdir topluyor.

Fiziksel yorgunluklarına rağmen yaz-kış topraktan kopamayan dedeler, günlerinin büyük kısmını bağ bahçede tarımla uğraşarak geçiriyor.

Fındığın yanı sıra kivi bahçelerinde, fasulye, mısır ve patates tarlalarında ter döken dedeler, üretmenin yaşa bağlı olmadığını kanıtlıyor.

İlerleyen yaşlarına rağmen üretmekten vazgeçmeyerek toprağa bağlılıklarıyla dikkati çeken dedeler, gelecek nesillere de örnek teşkil ediyor.

- "Boş zamanlarımı değerlendirmek için bu gibi işlerle uğraşıyorum" Çiftçiliği yaşam biçimi haline getiren 86 yaşındaki Ömer Balcı, AA muhabirine, öğretmenlik mesleğinde 43 yıl 6 ay çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyledi. Emekli olduktan sonra Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam Mahallesi'ne yerleştiğini dile getiren Balcı, ilçede yenilikçi tarım yöntemlerine yönelik yürütülen projeye katıldığını anlattı. Balcı, proje kapsamında kendisine kivi bahçesi kurduğunu aktararak, "Emekli olduktan sonra boş zamanlarımı değerlendirmek için bu gibi işlerle uğraşıyorum. Yoksa bunun maddi bir kazancı yok. Komşulara, sağa sola veriyoruz." dedi.

Kivinin yanı sıra fındık, fasulye, patates, biber, patlıcan, kara lahana bahçelerinin de olduğunu 15 dönümlük araziyle uğraştığını belirten Balcı, "Çocuklar da yardımcı oluyor. Ben de onlara rehberlik etmeye çalışıyorum. 'Toprak anadır.' derler ya onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Boş zamanlarımızda toprakla zaman öldürüyoruz." diye konuştu. Balcı, kendisini yormadan yavaş yavaş bahçenin tüm işleriyle ilgilendiğine işaret ederek, "Hoşuma gidiyor da yapıyorum. Yoksa başka bir şey değil. Bütün gençlerin çalışması lazım. Boş durmamak lazım. Kahvehane köşelerinden kurtulmak için tarımdır, diğer meslek alanlarıdır, herkesin yeteneğine göre bir işte çalışması lazım." ifadesini kullandı.

- "Toprakla uğraşmaktan zevk alıyorum" Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Ekici de yurt dışında emekli olduktan sonra memleketine dönerek tarımla uğraşmaya başladığını ifade etti. Fındık başta olmak üzere fasulye, patates ve mısır bahçeleriyle ilgilendiğini belirten Ekici, "Severek yapıyorum ama biraz yaş gidince yürüyemediğim zaman canım sıkılıyor." dedi. Ekici, toprakla uğraşmaktan zevk aldığını vurgulayarak, "Topraktan vazgeçmiyoruz. Toplamda 25 dönümlük bahçemiz var. Böyle elma, armut, üzüm bahçemiz de var. Çalışmayı seviyorum." şeklinde konuştu.

- "Allah'a şükür bağda bahçede ihtiyacımız olan her şeyi yetiştiriyoruz" Akçaabat ilçesinin Alsancak Mahallesi'nde örnek kivi bahçesi olan 75 yaşındaki Selahattin Sönmez de 2006'da emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya başladığını ifade etti. Kivi yetiştirme hevesiyle yola çıktığını anlatan Sönmez, "Allah'a şükür bağda bahçede ihtiyacımız olan her şeyi yetiştiriyoruz." dedi. Sönmez, teknolojik imkanlarla her şeyin rahatlıkla yapılabileceğine dikkati çekerek, "Burada 2 dönümlük kivi bahçesi kurdum. 80 meyvem var. 2007-2008 yıllarında diktik. Allah'a şükür olsun 10 seneden beri de meyve veriyor. Bir dipten 50-60 kilogramdan 100 kilograma kadar meyve alıyorum." şeklinde konuştu.

Bahçenin tüm işleriyle kendisinin ilgilendiğini aktaran Sönmez, kivi dışında fındık, domates, limon, portakal, biber ve patlıcan yetiştirdiğini belirtti. Sönmez, çiftçiliği yaşam biçimine çevirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu işi severek yapıyorum. Bir işi sevmezsen zaten yapamazsın. O yaptığın işten zevk de alamazsın, o sana zor gelir. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Gücü yeten arkadaş hobi olarak ama bahçe olsun ama hayvancılık olsun ama çiçekçilik olsun, becerebildiği, gücü yettiği kadar bir şey yetiştirsin."