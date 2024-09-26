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        "İtfaiye Haftası" tulumbacı kıyafetli tiyatrocular ve itfaiyecilerin yürüyüşüyle kutlandı

        Trabzon'da "İtfaiye Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:26
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        "İtfaiye Haftası" tulumbacı kıyafetli tiyatrocular ve itfaiyecilerin yürüyüşüyle kutlandı
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        Trabzon'da "İtfaiye Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Bal, günün anısına Yıldırım'a flama ve şapka hediye etti.

        Daha sonra tulumbacı kıyafeti giymiş amatör tiyatro oyuncuları ile itfaiye erleri, Kanuni Evi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Çevredeki esnaf, vatandaş ve turistlerin ilgi gösterdiği tulumbacılar, yürüyüş sonunda gösteri sundu.

        Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın konser verdiği etkinlikte, itfaiyeci duası yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada yaptığı konuşmada, itfaiye teşkilatının afete maruz kalanlar başta olmak üzere bütün insanların can güvenliği için cansiparane çalıştığını söyledi.

        Teşkilat çalışanlarının 300 yılı aşkın süredir bir can kurtarmak için canını ortaya koyduğunu vurgulayan Genç, "İtfaiye denilince ilk başlangıçta akla yangın geliyor ama itfaiye işini çok daha kapsamda ele aldığımızda depremde, selde, her türlü felakette canını ortaya koyan bir birimimiz." dedi.

        Genç, Trabzon'da 18 ilçede 21 itfaiye istasyonu olduğunu belirterek, "270 mesai arkadaşımız elini, bedenini taşın altına koyarak afete maruz kalan vatandaşımızın yanında olup can güvenliğini temin etmek için büyük bir gayreti ortaya koyuyor. Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinde de 2 merkez oluşturuyoruz." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, daha sonra İtfaiye Haftası dolayısıyla hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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