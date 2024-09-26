Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 461 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Trabzon'da, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 461 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 461 hafız için icazet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 461 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, mehteran gösterimi ve ilahilerin okunmasıyla devam etti.

        Yaşları 12 ile 17 arasındaki hafızlar, aileleri ve katılımcıların alkışları eşliğinde ellerindeki gül ve Türk bayraklarıyla tören alınanına girerek, yerlerine geçti.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, hafızlık eğitiminin sadece bir bireysel başarı değil aynı zamanda topluma sunulmuş bir hizmet olduğunu söyledi.

        Hafızlığın sabır ve azim gerektirdiğini dile getiren Yıldırım, "Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar aydınlatır. Hafızlık müessesesi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in 'Sizin en kıymetliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' övgüsüne mazhar olmuş çok kıymetli bir müessesedir. Hafızlık, sabır ve azim gerektiren, büyük bir emek ve fedakarlıkla tamamlanan kutsal bir eğitimdir, manevi yönü çok yüksek özel bir makamdır." ifadesini kullandı.

        Yıldırım, hafızların İslam dünyasında çok özel bir konuma eriştiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Onlar, hem dini hem de toplumsal hayatta birer ışık kaynağı olacak, ülkemizin manevi değerlerini en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Hafızlık önce anne, babanın gönlüne düşer. Yoksa bir çocuk, bir genç hafız olmayı nereden düşünsün ilk etapta. Anne, baba biricik yavrusunu zor ve zahmetli olduğu kadar bir o kadar da kutlu yolculuğa hazırlamak için öncelikle kendisi talip olmuştur. Bu süreçte evlatlarımızın yanında olan, onları destekleyen ailelerine ve bu büyük başarıda emeği geçen hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum."

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hafızları yetiştiren anne, baba ve hocalarına teşekkür etti.

        Hafız olmanın önemine dikkati çeken Genç, "Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek, hafız olmak çok çok mükemmel bir hadisedir. Şu anda karşımdaki hafızlarımız ve hafızelerimiz Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmuşlardır, ne mutlu sizlere." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Selami Aydın da hafızlığın Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden birisi olduğuna işaret ederek, "Hafızlık adeta canlı bir Kur'an haline gelmektir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Meleklerle dost olmaktır. 'Sizin en hayırlısınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir' hadisine mazhar olmaktır. " diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, 461 hafıza icazet belgelerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kötü sonuçların düzeleceğine inan...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kötü sonuçların düzeleceğine inan...
        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Şenol Güneş: Takım olmak istiyoruz
        Şenol Güneş: Takım olmak istiyoruz
        Aynı kata rakip firma gelince zincir market AVM'ye tepki olarak şubesini ka...
        Aynı kata rakip firma gelince zincir market AVM'ye tepki olarak şubesini ka...
        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için HİSARAY İyilik Merkezi açıldı
        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için HİSARAY İyilik Merkezi açıldı