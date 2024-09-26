Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 138 iş yeri, 126 konut ve 85 araçta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı, tespit edilen toplam zararın 206 milyon 953 bin 481 lira olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldiği anımsatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD merkezlerine 339 ihbar geldiği ifade edilen açıklamada, bölgede bugün itibarıyla 593 personelin, 339 iş makinesiyle kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplamda 36 mahallenin heyelan ve sel, su baskınından etkilendiği ifade edilerek şu bilgiler verildi:

"35 konut ve 1 iş yeri, 1 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına devam edilmekte olup Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 138 iş yeri, 126 konut ve 85 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam zarar tespiti 206 milyon 953 bin 481 liradır."

Hasar tespit çalışmalarında 70 hasarsız, 75 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık olmak üzere 152 yapının incelendiği belirtilen açıklamada, "Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 504 üreticiye ait toplam 276 bin 898 metrekare tarım arazisi ve 65 bin 700 depo ürün zarar görmüştür." ifadesi kullanıldı.