Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan birlik ve beraberlik çağrısı:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan birlik ve beraberlik çağrısı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, camianın en önemli ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak "Doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor." ifadesini kullandı.

        Dünyanın neresinde olurlarsa olsun tüm Trabzonsporluların çok önemli bir yol ayrımında olduğunu anlatan Doğan, "Ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve bir olacağız, böylece hala uzun bir maraton olarak önümüzde duran Süper Lig hedefine dolu dizgin koşacağız. Ya da Trabzonspor'a hiçbir zaman fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Doğan, bordo-mavili yönetimin kısa vadeli hedefini de "Şenol Güneş hocamızla Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik. Bu iki büyük hedefi kişisel hırslarımızdan ötürü değil, Trabzonspor'un menfaatleri için belirledik. Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum." sözleriyle açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!

        Benzer Haberler

        Doğu Karadenizli balıkçılar hamsi için gün sayıyor
        Doğu Karadenizli balıkçılar hamsi için gün sayıyor
        Türk judosunda hedef, geleceğin olimpiyat kadrosunu oluşturmak
        Türk judosunda hedef, geleceğin olimpiyat kadrosunu oluşturmak
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da ziyaretlerde bulund...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da ziyaretlerde bulund...
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da 461 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Trabzon'da 461 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kötü sonuçların düzeleceğine inan...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kötü sonuçların düzeleceğine inan...