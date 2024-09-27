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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 1076 yolcusuyla Trabzon'a geldi

        Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 1076 yolcusuyla Trabzon Limanı'na demir attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:06
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 1076 yolcusuyla Trabzon'a geldi
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        Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 1076 yolcusuyla Trabzon Limanı'na demir attı.

        Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

        Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş için limandan ayrıldı.

        Bu yıl 19'uncu kez Trabzon Limanı'na gelen, 449 kişilik mürettebata sahip kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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