"Astoria Grande" kruvaziyeri 1076 yolcusuyla Trabzon'a geldi

Bu yıl 19'uncu kez Trabzon Limanı'na gelen, 449 kişilik mürettebata sahip kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.

Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş için limandan ayrıldı.

Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

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