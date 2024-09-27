Trabzon'da bilim şenliği düzenlendi

Trabzon'da, TÜBİTAK 4007 Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Bilim Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde, "bilim seninle şenlenecek" sloganıyla organize edilen şenlikte, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde hayata geçirilen projelerin tanıtımı yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon'un bugün güzel ve tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Türkiye'de açılan dördüncü üniversitenin Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğunu belirten Yıldırım, "İlkokuldan üniversiteye kadar bütün öğrencilerimizin bilime yapmış olduğu katkı ya da önerilerin teorilerini pratiğe dönüştürme fırsatını tanımak suretiyle de burada hep birlikte göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.