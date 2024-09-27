Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Rehber Öğretmenler ve Psikolojik Danışmanlar Bölge Toplantısı Of'ta yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Rehber Öğretmenler ve Psikolojik Danışmanlar Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rehber Öğretmenler ve Psikolojik Danışmanlar Bölge Toplantısı Of'ta yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde Rehber Öğretmenler ve Psikolojik Danışmanlar Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

        Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı ilçelerindeki eğitim kurumlarına hizmet sunan Of Rehberlik ve Araştırma Merkezince, ilçelerde görevli rehberlik öğretmen ve psikolojik danışmanların katılımıyla Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda planlama toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, rehberlik hizmetlerinin eğitimin önemli parçası olduğunu söyledi.

        Bu alandaki çalışmalara her daim öncü olmaya gayret ettiklerini belirten Kabahasanoğlu, "Sizlerin eğitim öğretimdeki etkiniz çok önemli. Sizlerin özverili çalışmalarınız, olaylara yaklaşımlarınız sayesinde ben inanıyorum ki birçok sorun daha olmadan engellenecektir." dedi.

        Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı, Kabahasanoğlu'na destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Isparta Belediye Başkanı'nın kızı vefat etti!
        Isparta Belediye Başkanı'nın kızı vefat etti!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te

        Benzer Haberler

        Trabzon'da bilim şenliği düzenlendi
        Trabzon'da bilim şenliği düzenlendi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 1076 yolcusuyla Trabzon'a geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 1076 yolcusuyla Trabzon'a geldi
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan birlik ve beraberlik çağrısı:
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan birlik ve beraberlik çağrısı:
        Doğu Karadenizli balıkçılar hamsi için gün sayıyor
        Doğu Karadenizli balıkçılar hamsi için gün sayıyor
        Türk judosunda hedef, geleceğin olimpiyat kadrosunu oluşturmak
        Türk judosunda hedef, geleceğin olimpiyat kadrosunu oluşturmak
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da ziyaretlerde bulund...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da ziyaretlerde bulund...