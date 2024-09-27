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        Trabzon'da eski eşini öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası

        Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:13
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        Trabzon'da eski eşini öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası
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        Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, Ortahisar ilçesinde 30 Nisan 2023'te eski eşi Ebru U'nun boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muammer Y, çocukları, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın haksız tahrik altında eşe karşı öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık Muammer Y, 17 yıl birlikte yaşadığı eski eşinden sürekli fiziki ve sözlü şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, "Maddi manevi iflas ettim. Eşimi, iki işte birden çalışarak mutlu etmeye çalışıyordum. Ağır ihanetlere uğradım, bir kez vurmadım. Amacım öldürmek değil, hayatta kalmaktı. Asla öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra haksız tahrik indirimiyle cezasını 22 yıla düşürdü. Heyet, takdir indirimiyle de sanığın 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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