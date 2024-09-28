Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Dedesinin izinden giderek itfaiye eri oldu

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da dedesinin izinden giderek itfaiye eri olan Sinan Gebiç, 13 yıldır her türlü afette görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dedesinin izinden giderek itfaiye eri oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da dedesinin izinden giderek itfaiye eri olan Sinan Gebiç, 13 yıldır her türlü afette görev alıyor.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arsin Grup Amirliğinde görevli 32 yaşındaki Gebiç, itfaiye eri olan dedesi 94 yaşındaki Ahmet Gebiç'in anılarından etkilenerek, itfaiyeciliğe merak sardı.

        Dede Gebiç'in 42 yıl önce emekli olmasına rağmen itfaiyecilikle ilgili anılarını dinleyerek büyüyen Gebiç, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazanarak 2011'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye eri olarak atandı.

        Sinan Gebiç, AA muhabirine, 1955-1982 yılları arasında Trabzon Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışan dedesinin yolundan giderek, kendisinin de aynı meslekte ilerlediğini söyledi.

        Dedesinin itfaiye arabasıyla mahalleye geldiği günlere ait anıları ailesinden dinlediğini, bunun da küçük yaşlarda bilinç altına yerleştiğini dile getiren Gebiç, itfaiyede personel alımı olduğunu öğrenince başvurduğunu anlattı.

        Gebiç, mesleğinin fedakarlıklarla yürütülecek bir iş olduğunu belirterek, "Kesinlikle gönül verilerek yapılması gereken bir iş. Çünkü çalışma hayatımda birçok kez hayati tehlike atlattım. Bunun sayısını ben bile hatırlamıyorum. Ama inandığım bir şey var gerçekten bir canlıya, insana yardım etmeyi kafana koymuşsan Allah sana bir şekilde yardım ediyor. Bir şekilde oradan sağ çıkıyorsun, oradaki vatandaşı kurtarabiliyorsun. Bunlar bizim hayattaki mutluluk kaynağımız oluyor." dedi.

        Dedesinin ilk başta itfaiyeci olmasını istemediğini vurgulayan Gebiç, "İşe başladığımda beni sürekli yanına alırdı, nasihat ederdi. 'Aman bu noktaya dikkat et, bunlar çok önemli, buradan kendini atma, buradan çıkman gerekiyor' diye sürekli bunları anlatırdı. İtfaiyecilik bize dede mesleği olarak kaldı." diye konuştu.

        Dede mesleğini devam ettirmenin farklı bir duygu olduğunu aktaran Gebiç, "Böyle bir kutsal görevi yapmak çok farklı bir duygu. Dedem 1950'li yıllarda belediyeye, millete hizmet etmiş şimdi görevini devraldım, onun izinde ilerlemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        - İtfaiyecilerden emekli meslektaşları Gebiç'e ziyaret

        Gebiç, İtfaiyeciler Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Doğu Grubu Bölge Amiri Çağrı Karahasanoğlu ve Batı Grubu Bölge Amiri Alaattin Sandıkçı ile dedesini ziyaret ettiklerini, bunun da dedesini çok sevindirdiğini belirterek, "Dedem bizi itfaiyeci kıyafetleriyle görünce duygulandı, o günleri hatırladıkça duygusal anlar yaşadı. Yine bizim mesleğin kutsallığını, yıllar geçse de bu işin unutulmayacağını gösteriyor." dedi.

        Gebiç, yaklaşık 10 yıl önce dedesinin itfaiye binasına gelip uzaktan izlediğini de anlatarak, "Arkadaşım, yaşlı bir adamın itfaiyenin karşısından binaya baktığını söyledi. Ben de merak ettim, baktım dedem, hakikaten o yılların özlemiyle, hala iç geçirerek itfaiyeye bakıyordu." diye konuştu.

        Dedesinin meslek hayatında yaşadıklarını anlattığını belirten Gebiç, "Bu işe başlamadan önce itfaiyeciliğin ne demek olduğunu anlamıyorduk ama bu işe başlayıp insanların hayatına dokunduktan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu, hayattaki yaşama felsefesinin insanları, hayvanları kurtarmak olduğunu fark ediyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

        5 çocuk, 14 torun sahibi Ahmet Gebiç de 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

        Geçmişte itfaiyeciliğin zor olduğunu anlatan Gebiç, Uzun Sokak'taki iş yeri, Tabakhane, Maçka'daki hükümet binası ve Boztepe'deki yangınları unutamadığını belirtti.

        Ahmet Gebiç, meslektaşlarının yıllar sonra kendisini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Trump ve Zelenskiy arasında atışma
        Trump ve Zelenskiy arasında atışma
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Ali Erbaş'tan Sıla bebek açıklaması: İdamsa idam öyle değil mi?
        Ali Erbaş'tan Sıla bebek açıklaması: İdamsa idam öyle değil mi?
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
        Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Karadeniz'deki afetlerde deniz suyu sıcaklığı etkisi
        Karadeniz'deki afetlerde deniz suyu sıcaklığı etkisi
        Trabzon'daki taşkın ve heyelanlarda 208 milyon lirayı aşkın zarar tespit ed...
        Trabzon'daki taşkın ve heyelanlarda 208 milyon lirayı aşkın zarar tespit ed...
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisine açıklamalarda bul...
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisine açıklamalarda bul...
        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da eski eşini öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası
        Trabzon'da eski eşini öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası