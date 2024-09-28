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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin açıklama:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Antalya uçuşlarının gündemlerinde olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:09
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin açıklama:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Antalya uçuşlarının gündemlerinde olduğunu bildirdi.

        Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uçuş seferlerini haftalık olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Rize'den her hafta 72 sefer var. Doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 86 ile yüzde 89 arasında. Bu iyi bir oran. Biz, 'Yüzde 90 doluluğa ulaştığınızda o bölgeye ilave hat planlayın.' diyoruz. Rize de tam bu eşikte." ifadelerini kullandı.

        Ordu-Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize-Artvin havalimanlarının birbirine zararı değil, katkısı olduğunun altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Rize'de birçok sefer iptalinin olduğu ve Trabzon'a yönlendirildiği ile ilgili gündem oldu. Özellikle zamanında kalkışlar noktasında Rize'nin Trabzon'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Rötarlar ve iptaller konusunda belirleyici olan esasında hava şartları. Rize ve Trabzon çok benzer şartları taşıyor. Birinde iptal edildiyse diğerinde devam eden azdır. Oradaki yedek havalimanı Erzurum'dur. Rize ve Trabzon havalimanları birbirinin yedeği değildir."

        Uraloğlu, ekim başında hava yolu operatörleriyle toplantı yapacaklarını da anlatarak, şöyle devam etti:

        "Rize-Antalya uçuşları gündemimizde. Kış ve bahar planları için operatörlerle toplantı yapacağız. Bu talepleri karşılamaya çalışacağız. Ayrıca İstanbul'a ek seferlerin konulması için de çalışmalar başlatıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda açıldığı tarihten bugüne 15 bin 954 uçak trafiği gerçekleşti, 2 milyon 400 bine yakın yolcu seyahat etti. Yıllık olarak orada 1 milyonun üzerinde bir yolcu hareketi var. 2 yıllık bir havalimanı için bu rakamlar çok iyi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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