Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin açıklama:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Antalya uçuşlarının gündemlerinde olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uçuş seferlerini haftalık olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Rize'den her hafta 72 sefer var. Doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 86 ile yüzde 89 arasında. Bu iyi bir oran. Biz, 'Yüzde 90 doluluğa ulaştığınızda o bölgeye ilave hat planlayın.' diyoruz. Rize de tam bu eşikte." ifadelerini kullandı.

Ordu-Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize-Artvin havalimanlarının birbirine zararı değil, katkısı olduğunun altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Rize'de birçok sefer iptalinin olduğu ve Trabzon'a yönlendirildiği ile ilgili gündem oldu. Özellikle zamanında kalkışlar noktasında Rize'nin Trabzon'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Rötarlar ve iptaller konusunda belirleyici olan esasında hava şartları. Rize ve Trabzon çok benzer şartları taşıyor. Birinde iptal edildiyse diğerinde devam eden azdır. Oradaki yedek havalimanı Erzurum'dur. Rize ve Trabzon havalimanları birbirinin yedeği değildir." Uraloğlu, ekim başında hava yolu operatörleriyle toplantı yapacaklarını da anlatarak, şöyle devam etti: