Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karadeniz ekibi, maç öncesi son antrenmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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