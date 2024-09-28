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        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:29 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:48
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        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Karadeniz ekibi, maç öncesi son antrenmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

        Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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