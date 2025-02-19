Trabzon'da anne-bebek uyum odası hizmete girdi

Trabzon'da, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne-bebek uyum odası hizmete açıldı.

Yataş Bedding ile El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle 2022'de hayata geçirilen, "Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar" projesiyle birçok şehirde prematüre bebeklerin hastanede anneleriyle zaman geçirebileceği özel odalar tasarlandı.

Prematüre bebeklerin gelişimine destekte bulunmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde hazırlanan odanın açılışına, Başhekim Yardımcıları Can Ertan Argın ve Cemil Karadağ, Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, doktorlar ve prematüre bebek anneleri katıldı.

Gündoğdu, daha önce 6 Şubat depreminin hissedildiği illerde anne-bebek uyum odaları yaptıklarını söyledi.

Anne için bebeğini kuvözde görüp dokunamamanın çok zor bir durum olduğunu belirten Gündoğdu, "İşte tam da bu nedenle anne-bebek uyum odaları büyük bir anlam taşıyor. Bu odalar, annelerin bebekleriyle daha yakın temas kurmalarını, bakım süreçlerine alışmalarını ve lohusalık dönemlerini daha sağlıklı geçirmelerini sağlıyor." dedi.