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        Of'ta öğrenciler Gazze için kermes düzenledi

        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gazze için kermes etkinliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:39
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        Of'ta öğrenciler Gazze için kermes düzenledi
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        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gazze için kermes etkinliği yaptı.

        Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin de katıldığı kermeste, öğrenciler evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek satışa sundu.

        Kermesi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kermeste toplanacak gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

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