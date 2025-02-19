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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu akşamdan başlamak üzere etkisini hissettirmesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:57
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu akşamdan başlamak üzere etkisini hissettirmesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Dolaylı Mahallesi'ndeki karla mücadele çalışmalarını inceleyen Genç, burada yaptığı açıklamada, il genelinde dün başlayan kar yağışının ardından teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

        Genç, meteorolojik uyarıların ardından hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, "Kar yağışının normal hayatı olumsuz etkilememesi adına, vatandaşlarımızın ulaşımının aksamaması için vaziyet aldık. Bugün ve yarın daha şiddetli bir şekilde kar yağışı bekliyoruz." diye konuştu.

        İl ve ilçelerde 103 iş makinesi ile sahada olduklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

        "Şu anda 716 mahallemizde kapalı yolumuz yok. Bu gece daha yüksek kotlarda olmak üzere yağış bekliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bütün mahallelerimizin yollarını, özellikle hastane ve okul yollarımızı açık tutmak için teyakkuz halindeyiz. İnşallah bu çalışmayı alnımızın akıyla beraber bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte tamamlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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