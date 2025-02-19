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        Trabzon ve Artvin'de eğitime kar engeli

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon il genelinde 2 gün, Artvin'in Şavşat ilçesinde ise 1 gün eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:30
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        Trabzon ve Artvin'de eğitime kar engeli
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        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon il genelinde 2 gün, Artvin'in Şavşat ilçesinde ise 1 gün eğitime ara verildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 20 ve 21 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        - Artvin

        Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiğine işaret edildi.

        Yağış nedeniyle buzlanma tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamada, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

        Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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