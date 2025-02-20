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        Türkiye'nin yılın ilk ayında hamsi ihracat geliri yüzde 29 arttı

        Türkiye'den Ocak 2025'te yapılan hamsi ihracatında gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 976 bin 905 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:43
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        Türkiye'nin yılın ilk ayında hamsi ihracat geliri yüzde 29 arttı
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        Türkiye'den Ocak 2025'te yapılan hamsi ihracatında gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 976 bin 905 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'den yılın ilk ayında 12 ülkeye hamsi ihraç edildiğini söyledi.

        Hamsi dış satımının Ocak 2024'te 288 ton karşılığı 758 bin 405 dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'den 2025'in ilk ayında ise 416 ton hamsi ihraç edilerek, 976 bin 905 dolar gelir sağlandı. Bu kapsamda söz konusu dönemde ülkemizden yapılan hamsi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 44, değerde ise yüzde 29 arttı." dedi.

        Yıldırım, Türkiye'den en fazla hamsi ihracatının 313 bin 672 dolarla Belçika'ya yapıldığını ifade ederek, "Belçika'yı 265 bin 984 dolarla Almanya, 184 bin 90 dolarla Ukrayna takip etti. Ülkeden geçen yılın aynı döneminden farklı Gürcistan'a da bu dönem hamsi ihraç edildi." diye konuştu.

        Hamsinin su ürünleri ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım, ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağladığını kaydetti.

        Hamsi ihracatında sürdürülebilirliğin önem arz ettiğinin altını çizen Yıldırım, bu kapsamda hamsinin büyük boya ulaşmasını ve bollaşmasını sağlayacak önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

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