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        Trabzonspor'da Banza, Onuachu'nun izinde

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonki performansına yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:11
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        Trabzonspor'da Banza, Onuachu'nun izinde
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonki performansına yaklaştı.

        Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

        Süper Lig'de 22 karşılaşmada 36 gol üreten bordo-mavili takımda 19 maça çıkan Simon Banza, 14 kez ağları havalandırdı.

        TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

        Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 19 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.

        Simon Banza, bu hafta Gaziantep FK ile oynanacak maçta bir gol atması halinde Onuachu'nun geçen sezonki performansını yakalayacak, 2 gol atması durumunda ise ligin bitimine 13 hafta kala Nijeryalı oyuncuyu geride bırakacak.

        - Üç büyük rakibe de gol attı

        Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ile Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda birer gol attı.

        Demokratik Kongolu futbolcu, böylece bordo-mavili takımda 2019-2020'da forma giyen Alexander Sörloth'dan sonra bir sezonda üç büyük rakibe gol atan ilk oyuncu oldu.

        - Gol krallığı yarışında üçüncü sırada

        Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer alıyor.

        Yarışta RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek 18 golle zirvede, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri de 15 golle ikinci sırada bulunuyor.

        Simon Banza da 14 golle üçüncülüğü Galatasaraylı Victor Osimhen ile paylaşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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