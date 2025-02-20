Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

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