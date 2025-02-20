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        Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:49
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        Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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