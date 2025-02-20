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        VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 2 bin 646 kişi başvurdu

        Trabzon'da düzenlenecek, "VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu"na Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkeden 2 bin 646 kişi kayıt yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:04
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        VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 2 bin 646 kişi başvurdu
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        Trabzon'da düzenlenecek, "VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu"na Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkeden 2 bin 646 kişi kayıt yaptırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Her Adımda Barışa Koş" sloganıyla 23 Şubat Pazar günü yarı maraton düzenlenecek.

        VakıfBank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği; Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonunun desteklediği maratona Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Belarus, Ukrayna, Japonya, Almanya, Belçika, Estonya, Kazakistan, Yunanistan, ABD, Etiyopya, Güney Kore, İngiltere, İran, İsviçre, Kanada, Kırgızistan, Polonya ve Tunus'tan 114 sporcunun da aralarında bulunduğu 2 bin 646 kişi başvurdu.

        Açıklamada, 45 yıldır düzenlenen maratona en yüksek başvurunun bu yıl yapıldığı belirtilerek, "Bu yıl VakıfBank ana sponsorluğunda 45'incisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na yurt içi ve yurt dışından gösterilen yoğun ilgi memnuniyet verici. Tüm sporcularımıza, katılımcılarımıza ve Trabzon halkına şimdiden teşekkür ediyoruz. Olumsuz hava koşullarına rağmen coşkulu bir organizasyon gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi maratonu izlemeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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