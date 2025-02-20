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        Trabzon'da asayiş uygulamalarında 7 şüpheli yakalandı

        Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen asayiş uygulamalarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:19
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        Trabzon'da asayiş uygulamalarında 7 şüpheli yakalandı
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        Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen asayiş uygulamalarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri yaptığı çalışmada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 fişek ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 10.11 gram sentetik uyuşturucu yakaladı.

        Her iki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda ise 28,13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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