Trabzon'da asayiş uygulamalarında 7 şüpheli yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen asayiş uygulamalarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri yaptığı çalışmada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 fişek ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 10.11 gram sentetik uyuşturucu yakaladı.

Her iki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda ise 28,13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.