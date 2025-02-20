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        Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini gizlice kaydettiği iddia edilen personel tutuklandı

        Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen personel tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:37
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        Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini gizlice kaydettiği iddia edilen personel tutuklandı
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        Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen personel tutuklandı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde dün MR çekimi için kabine giren hasta, cep telefonu kamerasıyla kayıt yapıldığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen personel S.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "19 Şubat'ta Farabi Hastanesi'nde MR çekimi için kabine giren hasta, kabinde cep telefonu kamerası ile kayıt yapıldığını fark etmiş ve durumu derhal emniyet birimlerine bildirmiştir. Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği ve emniyet güçleri tarafından yürütülen titiz inceleme sonucunda, olayın Farabi Hastanesi'nde müteahhit firma aracılığıyla çalışan personel tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Hadisenin ardından ilgili personelin, hastane ile ilişiği derhal kesilmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir.

        Üniversitemiz, hasta mahremiyeti ve güvenliğini en üst düzeyde koruma sorumluluğunun bilincinde olup benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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