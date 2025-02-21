Karadeniz'de kar nedeniyle 6 ilde 1173 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 1173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da kar, iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar dolayısıyla Araklı'da 39, Sürmene'de 27, Of'ta 20, Arsin'de 19, Hayrat'ta 16, Akçaabat'ta 15, Şalpazarı'nda 13, Tonya'da 12, Köprübaşı'nda 10, Çaykara'da 9, Vakfıkebir'de 8, Beşikdüzü ve Maçka'da 5'er, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Düzköy ve Ortahisar ilçesinde ise 4'er olmak üzere 214 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.

Öte yandan Sürmene ilçesine bağlı Baştımar Mahallesi mezrasında sürüsünün yemi tükenen ve soğuktan etkileneceklerinden endişe duyan Abdurrahman Altuntaş, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Mezranın yolunu açan ekipler, Altuntaş ve 200 koyunun ilçeye bağlı Yeniay Mahallesi'ne ulaşmasını sağladı.

Karın etkili olduğu Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde de nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yiyecek aradığı sırada çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yağışın devam ettiği Ortahisar ilçesinin Ayasofya Mahallesi'nde ise polis ve çocuklar kar topu oynadı.

Eğlenceli anlara ait görüntüler ise Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

- Ordu

Ordu'da kar nedeniyle 321 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren yağışın, Ordu'da da bazı olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle 42 trafoda arıza meydana gelmesi nedeniyle 28 mahalleye enerji sağlanamadığı vurgulanan açıklamada, 13 mahallede ise haberleşmede aksama yaşandığı aktarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı belirtilen açıklamada, ulaşıma kapanan 321 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarına ilgili kurumlarca 2 bin 53 personelle devam ettiği kaydedildi.

- Giresun Giresun'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle 411 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten alınan bilgiye göre, yağış dolayısıyla il merkezinde 53, Bulancak'ta 58, Görele'de 56, Tirebolu'da 48, Keşap'ta 38, Dereli'de 34, Espiye'de 31, Yağlıdere'de 21, Piraziz'de 20, Çanakçı'da 15, Güce'de 13, Eynesil'de 9, Alucra'da 8 ve Doğankent ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan buzlanma riski sebebiyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı. - Rize Rize'de de kar etkisini sürdürüyor. Yağış dolayısıyla İkizdere'de 22, Ardeşen'de 15, Derepazarı'nda 10, Pazar ve merkezde 8'er, Çamlıhemşin, İyidere ve Kalkandere'de 7'şer, Hemşin'de 6, Fındıklı'da 2, Çayeli ve Güneysu ilçesinde ise 1'er olmak üzere 94 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışma yürütüyor. Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yollarda buzlanma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı, şehir merkezinde yer yer 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. - Gümüşhane Gümüşhane'de kar nedeniyle 59 köye ulaşım sağlanamıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 12, Kürtün'de 22, Torul'da 14, Köse ve Şiran'da 4'er ve Kelkit ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Karayolları 101. Şube Şefliğine bağlı 68 personel de 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - Artvin Artvin'de 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte etkisini sürdüren kar dolayısıyla Şavşat'ta 29, Arhavi'de 15, Ardanuç ve Kemalpaşa'da 12'şer, Borçka ilçesinde de 6 köye ulaşım sağlanamıyor.