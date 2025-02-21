Trabzonsporlu futbolcu Folcarelli'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün yapılan antrenmanda ağrı hissettiğine işaret ederek, "Oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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