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        Trabzonsporlu futbolcu Folcarelli'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:08
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        Trabzonsporlu futbolcu Folcarelli'nin adalesinde yaralanma tespit edildi
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        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

        Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün yapılan antrenmanda ağrı hissettiğine işaret ederek, "Oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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