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        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor'da Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham, "Kupa tamamen farklı bir turnuva, buradaki hedefimiz kupayı kazanabilmek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 00:17 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:17
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        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor'da Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham, "Kupa tamamen farklı bir turnuva, buradaki hedefimiz kupayı kazanabilmek." dedi.

        Papara Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cham, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

        Karşılaşmada birçok gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Cham, "Belki sadece yediğimiz iki basit gol bizim adımıza bugün olumsuz taraflardan biriydi. Uğurcan Çakır açısından değerlendirecek olursak keşke golleri yemeseydik, o da daha iyi hissedecekti kendisini. Ama çok iyi bir kadromuz, çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Dolayısıyla herkes her gün, her antrenmanda en iyi performansını göstermeye çalışıyor. Bu da takımımızın işine yarıyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Kupayı kazanmak istediklerini belirten orta saha oyuncusu, "Kupa tamamen farklı bir turnuva, dolayısıyla buradaki hedefimiz kupayı kazanabilmek. Çünkü bu kupanın sonucunda Avrupa'da olabilmek var. Uluslararası arenada kendimizi gösterebilmek var. Dolayısıyla ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Kupa bizim adımıza önemli bir hedef." şeklinde konuştu.

        Kariyeri adına doğru takımda olduğunu söyleyen Cham, şunları kaydetti:

        "Birçok kez anlattım daha önce de buraya geliş hikayemi. Biraz değişik oldu çünkü kulüp beni çok istedi. Ben de buraya gelmeyi çok istedim. Benim adıma doğru adımın burası olduğuna, doğru şehrin, doğru kulübün burası olduğuna inanmıştım. Doğru adım attığımı düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren taraftarımızın o sevgisini arkamda her zaman hissettim. Ben de elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye, her gün daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Bunun için hocalarımızla sürekli görüşme halindeyiz, neleri daha iyi yapmam gerektiği hakkında konuşuyoruz. "

        Deplasmandaki kötü performansları ile iç sahadaki başarılı mücadeleleriyle ilgili bir soru üzerine Avusturyalı oyuncu, "Bunu aslında açıklayabilmek çok kolay değil. Ben de aynı fikirdeyim sizinle. Aynı takım, aynı oyuncular. İçeride tamamen farklı ve güçlü bir oyun. Dışarıda sizin de bahsettiğiniz gibi kazanmakta zorlanıyoruz. İçeride ya da dışarıda olması hiçbir şeyi değiştirmemeli aynı mücadeleyi ortaya koymalıyız. İç sahada oynadığımız maçlarda taraftarımızın desteği ve sevgisini arkanızda hissediyorsunuz ve bir adım önde başlıyorsunuz. Ama içeride oynadığımız maçlar kadar dışarıda oynadığımız maçlar da önemli. Mutlaka bu formu dışarıdaki maçlara da yansıtmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın hafta içerisinde kendisi hakkında olumsuz eleştirilerde bulunduğunun belirtilmesi üzerine Cham, "Hoşuma gitmeyen bir yorum olmuştu. Trabzonspor'un eski bir hocası olarak beni arayabilirdi, benimle konuşabilirdi. Sadece dediğim gibi saha içerisinde yanıt vermeye çalışmıştım. Hep şunu söylerim 'Rakamlar yalan söylemez'. Trabzonspor'un gol ve asist sayısında oyuncuları değerlendirdiğinizde belki ilk üçte olduğumu görebilirsiniz. Hoşuma gitmeyen bir yorum olduğu açısından da bugün sahada yanıt verebilmeyi istedim. Gol sevincim de onun içindi." şeklinde görüş belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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