Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek grup lideri olarak çeyrek finale yükselen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, futbol adına da güzel işler yaptıklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rizespor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "İyi bir hocaları var. İyi futbol oynuyorlar. Son hafta da kazanmıştı. Oyuncularımız oyun disiplini, kazanma arzusu ve birlikte oynama iştahını paylaşarak oynadı. Konsantrasyonları üst seviyedeydi. Sahaya yansıttılar. Zor maç kolay geçti, futbol adına da güzel işler yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Hem hücumda hem savunmada iyi oynadıklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Bugün için çok şeyi olumlu söyleyebilirim. Maçın tamamında oyuna baktığımız zaman hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ilk 11'de oynayanlar değil sonradan giren oyuncularımızın da iyi olduğunu düşünüyorum, memnunum yani. Daha önce şikayetlerimiz oluyordu. Sonuç olarak gruptan çıktık. Birinci çıkmanın tabii ki avantajı var. Daha önce gruptan çıkmayı garantileseydik bazı oyuncuları burada görebilirdik. Ama bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Fiziksel bir sorunları yok, teknik taktik olarak eksikleri yok. Şimdi sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Umarım ki bunu devam ettiririz. Kupa maçları devam edecektir. Ama önemli olan ligde deplasmanda maç kazanmak. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftara teşekkür ediyorum. Soğuk bir havada bizi yalnız bırakmadılar."

Güneş, maçın hakemine yönelik devre arasında kulübün yaptığı açıklamaya ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"Kulübün yaptığı açıklama ile ilgili ben yeni bir şey söylemeyeyim. Geçen hafta söylemlerim oldu, beni biraz dolmuşa getirdiniz, soru sordunuz bana. Başkanımı üzdüm, Hacıosmanoğlu'nu. Federasyon Başkanımı üzmek istemiyorum. Bana not attı, ben ona not atmak istemedim. Ama söylüyorum, seni kandırıyorlar, seni kandırıyorlar dikkat et. Sen tarafsızsın, hepsinin üstündesin. Federasyon başkanı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın, delikanlı bir adamsın. Etrafında seni dolmuşa getirip bazı beyanat verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar, alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar."