Oruç tutmak kalp sağlığını destekliyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, orucun kalp sağlığına birçok yararı olduğu belirterek, "Yapılan çalışmalarda ramazan ve sonrasındaki birkaç ay süresince kötü kolesterol LDL'nin düştüğü, iyi kolesterol HDL'nin ise yükseldiği gözlenmiştir." dedi.

Prof. Dr. Kutlu, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu ramazan öncesinde de polikliniğe başvuran hasta sayısının arttığını söyledi.

Genellikle hastaların, "Oruç tutabilir miyim, sağlığım için herhangi bir sakıncası olur mu, ilaçlarımı nasıl kullanmalıyım?" sorularıyla karşılaştıklarını anlatan Kutlu, "Kalp hastaları oruç tutabilir ya da tutamaz şeklinde bir genelleme yapmak doğru değil. Çünkü bu basit bir çarpıntıdan, ciddi kalp yetmezliğine kadar geniş bir hastalık yelpazesini içeriyor." diye konuştu.

Kalp hastalarının oruç tutup tutmayacaklarına bireysel olarak karar verdiklerini ifade eden Kutlu, tanı, kullanılan ilaçlar ve aç kalma süresi gibi etkenlerin bu kararın alınmasında etkili olduğunu vurguladı.

Kutlu, hastaların mutlaka doktorlarından onay aldıktan sonra oruç tutmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Kalp hastalarının, hastalıklarının bilincinde olarak oruç tutmaları gerekiyor. Beslenmelerine dikkat etmeleri, ilaçlarını mutlaka düzenli kullanmaları ve hekimlerinden onay aldıktan sonra oruç tutmaları önemli." ifadelerini kullandı.

Orucun kalp sağlığına yararı olduğuna işaret eden Kutlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Orucun kalp sağlığına birçok yararı var. Yapılan çalışmalarda, ramazan ve sonrasındaki birkaç ay süresince kötü kolesterol LDL'nin düştüğü, iyi kolesterol HDL'nin ise yükseldiği gözlenmiştir. Orucun, inflamasyonu düzelttiği, hatta insülin duyarlılığı üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Orucun psikolojik faydası da var çünkü oruç tutan kişi olumsuz düşünce, duygu ve davranışlardan uzak kalıyor. Manevi olarak ruhunu temizliyor, dinlendiriyor. Bunların da hepsi kalp hastalığı açısından özellikle depresyona eğilimi azaltıyor."

Kutlu, ileri kalp yetmezliği hastaları ile son 1-2 ay içinde kalp krizi geçirmiş, baypas ameliyatı olmuş ya da stent takılmış hastaların oruç tutmalarının sakıncalı olduğunu belirtti. Ciddi ritim iletim sistemi bozukluğu olanlar ile tansiyonu ilaç kullanımına rağmen kontrol altına alınamayanlara da oruç tutmalarını önermediklerini dile getiren Kutlu, tansiyonu ilaçla kontrol altında olanların ise oruç tutabileceğini aktardı. - "Kalp hastasının birden ve çok yememesi önemli" Prof. Dr. Merih Kutlu, ilaçların düzenli kullanılmasının önemli olduğunu, ilaç zamanının aksatılmasının birçok soruna yol açabileceğini kaydetti. Oruç öncesinde ilaç kullanımının doktor kontrolünde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Kutlu, şöyle devam etti: "Ayrıca protez yani yapay kapakları bulunan, yapay olup metal kapak takılı hastalar kan sulandırıcı ilaç kullanıyorlar ve bu kişilerin INR denilen kan değerini görmek için tahlil yapıyoruz. INR değeri oruçtan etkileniyor yani yükselebiliyor, kanamaya meyil artıyor. Bu nedenle de oruçlu oldukları dönemde INR değerlerini daha sık takip etmeleri ve doktorlarıyla daha sıkı iletişim halinde olmaları önemli." Kutlu, iftarda fazla yemek yenmemesi gerektiğini dile getirerek, "Kişi fazla yediği zaman kalbe daha çok iş yükü bindiriyor, yani çarpıntı oluyor, kalp hızlı çalışıyor, kan basıncı yükseliyor. Bunların hepsi kalp hastaları için zararlı. Çünkü kalbin kanlanması bozuluyor. Yapılan çalışmalarda, ramazan döneminde en çok kalp krizi vakalarının iftardan sonraki dönemde ortaya çıktığı görülmüş." dedi. Bazı kişilerin gün içinde acıkmamak için sahurda çok yediğine işaret eden Kutlu, "Bu da tabii ki kalbe yük bindiriyor. Kalp hastasının birden ve çok yememesi önemli. İftarla sahur arasını aslında üçe bölebilirler. İftarda hafif bir şeyler yedikten 2-3 saat sonra tekrar beslenme, sahurda tekrar beslenme şeklinde. Aslında bu hepimiz için de geçerli." diye konuştu. Yağlı, kızartma ve karbonhidrattan zengin gıdaların tüketilmemesini öneren Kutlu, özellikle de sahurda sindirimi daha yavaş olan, lifli ve proteinden zengin besinlerin yenmesi gerektiğini anlattı.