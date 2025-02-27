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        Trabzonspor, 7 maçtır kazanıyor

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor, Süper Lig ve kupadaki son 7 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:14
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        Trabzonspor, 7 maçtır kazanıyor
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor, Süper Lig ve kupadaki son 7 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Bordo-mavililer, ligde sırasıyla Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, İkas Eyüpspor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-2'lik sonuçla mağlup ederek 15 puan elde etti.

        Karadeniz ekibi, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u da 5-2 yenerken grubu da lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

        Trabzonspor, son 7 maçta 22 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

        - Ligde 32 puanın 27'si iç sahada

        Trabzonspor, ligde 25 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

        Ligde 32 puanla 8. sıradaki Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak 2,25 puan ortalaması tutturdu.

        - Trabzon'da daha golcü

        Trabzonspor, ligin 25. haftası sonunda 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti.

        Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 11 müsabakada 9 golle 0,81 gol ortalamasında kaldı.

        - Sahasındaki maçlar

        Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasındaki 17 resmi maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

        Bordo-mavili takım, ligde sahasındaki 12 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

        Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi.

        UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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