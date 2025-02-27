Trabzonspor, 7 maçtır kazanıyor

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor, Süper Lig ve kupadaki son 7 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, ligde sırasıyla Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, İkas Eyüpspor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-2'lik sonuçla mağlup ederek 15 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u da 5-2 yenerken grubu da lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor, son 7 maçta 22 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

- Ligde 32 puanın 27'si iç sahada

Trabzonspor, ligde 25 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Ligde 32 puanla 8. sıradaki Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak 2,25 puan ortalaması tutturdu.

- Trabzon'da daha golcü

Trabzonspor, ligin 25. haftası sonunda 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 11 müsabakada 9 golle 0,81 gol ortalamasında kaldı.

- Sahasındaki maçlar

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasındaki 17 resmi maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavili takım, ligde sahasındaki 12 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi.

UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.