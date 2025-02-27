Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5 ilde iftar sofrası kuracak

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, ramazanda Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da iftar sofraları kuracaklarını söyledi.

Asrak, öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında, sorumlu oldukları 5 ilde ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 72 bin 500 kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Trabzon ve bir ilçede günde 1000 kişiye beş çeşit iftar yemeği verileceğini belirten Asrak, "Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, ona oruçlunun sevabının aynısı verilir. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez' hadis-i şerifinden alınan feyz ile ramazan ayı boyunca tüm şehirlerimizde Vakıflar Genel Müdürlüğünce iftar sofraları kurulacaktır." dedi.

Asrak, Trabzon'da her gün öğretmenevinde ve 18 ilçede birer gün iftar sofrası kurulacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının manevi ikliminin gönüllere işlemesi için Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programlarında ayrıca Kur'an-ı Kerim kıraati, ilahi dinletisi, Hacivat Karagöz gösterileri ve çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlenecektir. Tüm gönül dostlarımızın sofralarımızı bereketlendirmesi temennisi ile ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

Asrak, ayrıca bölgede ihtiyaç sahibi 2 bin 572 aileye yıl boyunca yardım ettiklerini sözlerine ekledi.