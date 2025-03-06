Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Güner'den Vali Yıldırım'a ziyaret

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ile bir araya geldi.

Vali Yıldırım, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Güner ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar, Yeşilay'ın Trabzon'daki faaliyetleri ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla yapılması planlanan projeler ele alındı.

Güner, bağımlılıkla mücadeleye yönelik il genelinde hayata geçirilen çalışmalar, eğitim ve etkinlikler hakkında Vali Yıldırım'a bilgi sundu.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Yıldırım, Yeşilay Haftası vesilesiyle yapılan farkındalık çalışmalarının toplum için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Öte yandan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Arsin ve Sürmene ilçesinde 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu ile Sürmene Ahmet Malkoç Parkı Basketbol Sahasında gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren takımlara madalya verildi.