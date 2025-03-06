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        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza kesildi

        Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:45
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        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza kesildi
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        Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arsin ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Yakalanan kişilere 36 bin 188 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 2 bin 300 liraya el konuldu.

        Ayrıca işletme sahipleri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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