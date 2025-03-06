Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerini açıkladı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmek, ligde de ilk 5'te olmak istediklerini söyledi.

Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basın toplantısında, UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.

Oyuncuların iyi oyun ile çeyrek finale kalma başarısı gösterdiğini ifade eden Güneş, "Başta Güngör Şahinkaya hocayı, Eyüp hocayı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hem kendi sahamızda hem İtalyan takımlarına karşı oynadık, umarım bu devam eder. Sonuç ne olursa olsun iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler, karşılığını aldılar. Basketbol takımı da galip gelerek liderliğe yükseldi, onların da başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece A takım dışında herkesin başarılı olduğunu görüyoruz. Biz de kupada yolumuza devam ediyoruz. Ama ligde düşündüğümüzün gerisindeyiz. Başkan ve yönetim kuruluna her branşa katkısından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güneş, yatırım yapmadan başarının gelmediğini ve hiçbir başarının tesadüf olmadığını kaydederek, "A takımın beklentisi, şampiyonluk sonrası büyüdüğü için her olumsuz sonuç infiale neden olabiliyor. Geldiğim dönemden itibaren bir takım kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kadroyu oluştururken istikrarlı bir oyun istedik. Bunda da özellikle devre arasından sonra iyi oynamadığımız birkaç maçın dışında iyi oynadık. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama özellikle dışarda zaman zaman iyi oyuna rağmen kaybettik. Beraberliklerimiz, mağlubiyetlerimiz var. Kaç puan aldığımıza deplasmanda bakmak dahi istemiyorum." ifadesini kullandı.

-"Eşik maçları geçemedik"

Şampiyonluk yarışında geride kaldıklarını ancak Avrupa kupalarına katılma hedefleri doğrultusunda ilk 5 içinde yer alma noktasında "eşik maçları" geçemediklerini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Konya maçı beraberliğe razı değilken kaybettiğimiz bir maç oldu. Başkan ve yönetim elinden geleni yapıyor, taraftarımız hep yanımızda destek oluyor. Bizimle üzülüyor, kızıyor, tepkilerini koyuyor, haklılar da. Bizim gibi güzel oyun sonuç istiyor. Moralsizlik sıkıntı yaratabilir. Bu sezonu yeniden yapılanma dedik ama aynı zamanda beklentimiz Avrupa kupası olduğu için ligde ilk 3-5 arasında yer bulabileceğimizi düşündüğüm için hep onun üstünde ısrar ediyorum. Oyunumuzla bunu kabul ettirmek istiyoruz. Bunu da gösterdiğimiz maçlar var. Ama deplasman ve son dakikada yenilen gollerle almamız gereken puanın altında aldık. Son haftalarda kadromuz daha iyi olduğunu daha iyi oynadığımızı biliyorum." Güneş, özellikle deplasmanda konsantrasyon ve tempo düşüklüklerinin bulunduğunun altını çizerek, "Fiziksel bir sorunumuzun olduğunu düşünmüyorum. Oyun hızı ve tempoda düşüklüklerimiz var. Konya'da az sayıda pozisyon bulmamız eksidir. Diğer maçlara baktığımız zaman hem goller attık hem de pozisyonlar bulduk. Hedefimiz kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek ilk 5’i yakalayıp orda olmak istiyoruz. Aynı zamanda gelecek yıl da başarılı olacak takım iskeletinin de bu takım içinde olacağını düşünüyorum. Yarışan güçlü takım olmak istiyoruz. Sıkıntılarımız var bunlar devam ediyor. Bunları aşacak da gücümüz var. " -"Nwakaeme'nin sakatlığı uzun sürecek gibi" Sakatlıklar konusunda da bilgiler veren Güneş, Nwakaeme'nin eski sakatlığının nüksettiğini ve oyuncuya izin verdiklerini anlatarak, şunları söyledi: "Nwakame, uzun sürecek gibi, zaten gitti. 2-3 hafta sonra dönüşü olabilir. Milli maç sonrası belki gelebilir. Cihan da aynı şekilde. Parmak kırığı vardı, ağrısının arttığını söyledi ameliyat olacak. Antrenmanda kırık oldu. Savic, bu maçta darbe aldı, önceki maçta ayak parmağında ufak çatlak vardı, oynamasına mani değildi. Darbeye bağlı sakatlığı var beklentimiz uzun sürmeyeceği yönünde. Banza’nın sakatlığı vardı, maçta 5. dakikada oldu, dışarı almak istedik ama o oynamak istedi. Enis ve Draguş, normal antrenmanlara çıkıyor. Banza ve Savic, Zubkov'un durumlarına tekrar bakacağız. Zubkov’un durumu daha iyi. Kemiğe, sinire baskısı var, koşularda bir şeyi yok, topla oynarken sıkıntıları var. Bugün bir daha değerlendireceğiz. Tim, yeni transferimiz, 1.5 aylık sakatlık geçirmişti. Antrenmanda arka adalesi nüksetti, bugünkü antrenmana çıkacak gibi görünüyor. Pedro Malheiro'da da gerginlik, yorgunluk var. Bu hafta oynamaz. "

Güneş, Mustafa Eskihellaç'ın da Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştüğünü dile getirerek, "Geçen de aynı hakeme rastlamıştı Mendy, sarı kartla cezalı durumuna düşmüş Samsun'da oynamamıştı. İki kartın da ağır gereksiz olduğunu düşünüyorum." dedi. -"Korkuları, endişeleri giderecek bir kadromuz var." Güneş, bütün bunlara rağmen inançlarını kaybetmediğini anlatarak "Kaybettiğimiz puanlar ne olursa olsun moralimiz ne kadar bozulursa bozulsun bu imtihanı da başaracağımızı düşünüyorum. Taraftarın mutlu olacağı, gurur duyacağı, güveneceği bir takım yaratmak durumundayız. Beklenti o, haklılar. Beklenti büyük olduğu için başarı gelmediği zaman takıma inançta sarsıntılar olabilir ama böyle zor bir dönemde daha güçlü olmak durumundayız. Bu korkuları endişeleri giderecek bir kadromuz var. Bu kadroyla en iyisini yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. "Dik durup kötü günleri aşacağız." diyen Güneş, "Yetkili benim, sorumlu da benim. Oyuncuların hepsine görev veriyorum. Onlar sadece görevliler, görevlerini yapacaklar. Bu konuda yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Düzeltmek de benim işim. Bir takımın sadece bugünü değil geleceği için de önemlidir. Bugün alacağımız sonuçlar gelecek için güven verecektir. Ama geleceği kurmak için bugün çalışmak lazım. Başta benim olmak üzere tüm Trabzonsporluların sorumluluğu vardır. Trabzonspor, bizim gözümüzdür. Ona iyi bakacağız. Herkesin layık olduğu başarılı hale getireceğiz. Önümüzde Hatay maçı var. Taraftarımızın istediği oyun ile Hatay maçını kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. -"Trabzonspor'un 2035'i planlaması lazım" Trabzonspor'un 10 yıllık plan ile 2035'i planlaması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Başkanın da heyecanını biliyorum. Altyapı, sonuç aldı güzel, yarın da kaybedebilir. Oyuncu çıkabilir, çıkmayabilir. Bütün bunların sürdürülebilir hale gelmesi elimizdeki kadronun idari teknik olarak düzeltilip yarışan hale getirilip başarılı olması esastır. Çünkü her şey başarıyla geliyor. Bunun ekonomik girdileri de var. Bunun için yatırım, tesis, eğitim, organizasyon var. Tesiste yönetim olağanüstü çalışıyor. Ben de dahil devredeyiz. Bugünkü oynadığınız stadın kendisi ve etrafında organizasyon yapılacak. Yeni alacağımız tesisler, alt yapı organizasyonu için yeni dönem olacaktır. Hayata geçirilmesi zaman alacaktır. Trabzonspor 1967’de kuruldu. Bugün bunları konuşabiliyor yarın çok daha iyi konuşabileceğimiz hem yerel hem global Trabzonspor için bunların hepsi olması lazım."

Oyuncularını çok sevdiğini de anlatan Güneş, hiçbir oyuncuyla iletişimsizlik sorunu olmadığını da kaydetti. -Muhammed Cham-Tolunay Kafkas tartışması- Güneş, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Tolunay Kafkas'ın bir programda Muhammed Cham ile yaptığı eleştirilerin ardından yaşananlara ilişkin de şunları söyledi: "Cham ile de Tolunay hoca ile de konuştum. Tolunay hem hocalık yaptı hem de oyunculuk. İyi bir Trabzonsporlu olduğunu düşünüyorum. Yorum yaparken Trabzonsporlu olması başka birisi olması önemli değil. Yorumu herkes yapabilir. Haklı haksız olabilir, o yorumu kamuoyu eleştirir veya eleştirmez. Ona biz cevabı veremeyiz. Bilgilendirme verebilirsin, değiştiremezsin yani. Tolunay hoca için demiyorum herkes için aynı şey. Biz işimizi iyi yaptıkça olumlu söylersiniz yapmadıkça olumsuz söylersiniz haksızlık yaparsa üzülürsünüz. Bu kadar basit, bilinen konuyu ne tartışacağız daha artık. Muhammed Cham’ı anlık olarak kim ona söyledi bilmiyorum. Muhammed Cham’ı da biri söylemiştir. Şeytanlar her yerde var. Adam Türkçe bilmeden nasıl gitti Tolunay hocayı mı takip ediyordu, bir tane şeytan gelmiş söylemiş ona. O da cevap verdi. Gündem oldu haber oldu." "Bir deli kuyuya atmış taşı, iki deli diyelim biz onu çıkartmaya çalışıyoruz." diyen Güneş, "Trabzonspor’a yeni gelen bir oyuncu olarak Tolunay hoca gibi Trabzonspor’da oynayan eski oyuncular gibi hizmet etsin, Trabzonspor’da markalaşsın. Biz onu istiyoruz, onun için çalışıyoruz. Cevabı doğru değil. İyi oyundan sonra böyle cevap verip kötü oyundan sonra susacaksak o zaman biz oyuncu kimliğimiz ve insan kimliğimiz oturmamış demektir. Onu da uyardım. ‘İşine bakacaksın’ diye. Bu dalgalanma zaten o yüzden var. Hem oyuncu olarak hem de karakter olarak neyi nerede nasıl yapacağını bilmesek bu oyuna yansır zaten. Üzüldük ama çok büyütülecek bir olay değil. Tolunay hoca da olgun, o da zaten kabul etti kaldırdı veya onun üzerinde durmadı." ifadesini kullandı. -Malheiro'nun ilerde ayrılık isteği