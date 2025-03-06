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        Trabzon'da kargo paketinde 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kargo paketinde 40 bin bandrolsüz makaron yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:02
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        Trabzon'da kargo paketinde 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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        Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kargo paketinde 40 bin bandrolsüz makaron yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda bir şüpheliye ait kargo paketinde arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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