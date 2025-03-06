Trabzon'da kargo paketinde 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kargo paketinde 40 bin bandrolsüz makaron yakalandı.
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kargo paketinde 40 bin bandrolsüz makaron yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda bir şüpheliye ait kargo paketinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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