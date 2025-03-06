Hentbol: Erkekler Süper Lig

Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 24-15 konuk ekip önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, salondan 43-33 galip ayrıldı.

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