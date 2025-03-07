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        Trabzonspor, yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:03
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        Trabzonspor, yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

        Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

        Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.

        Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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