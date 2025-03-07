Trabzonspor, yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
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