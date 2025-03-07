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        Kar fındıkta verim kaybına neden olmadı

        Fındık üretiminde ve ihracatında adından söz ettiren Trabzon ile Ordu'da olumsuz hava koşullarının verim kaybına yol açmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:32
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        Kar fındıkta verim kaybına neden olmadı
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        Fındık üretiminde ve ihracatında adından söz ettiren Trabzon ile Ordu'da olumsuz hava koşullarının verim kaybına yol açmadığı bildirildi.

        Bölgede şubatta etkili olan soğuk hava ve kar, fındık üretiminde "zirai don" riskine karşı endişeye yol açtı.

        Olumsuz hava koşullarının şu ana kadar fındıkta verim kaybına neden olmadığına dikkat çekilirken, Ordu ve Trabzon'da karlar erimeye, hava sıcaklığı yükselmeye başladı.

        Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'de son yılların en soğuk ve karlı günlerinin yaşandığını söyledi.

        Karın fındıkta olumsuz etkiye sahip olmadığını vurgulayan Ergan, "Bu yılki kar yağışları da herhangi bir sorun teşkil etmemiştir. Fındıkta etkili olan don, genellikle ağaçların yaprak açmasından sonradır. Don, etkisini daha çok dallardaki yapraklar üzerinde göstermektedir." dedi.

        Ergan, şubatta yaşanan soğukların ise mevsim normali sayıldığını aktararak, "Bunu geçmişteki don olaylarıyla karıştırmak, aynı seviyede tutmak doğru değildir çünkü 2004'te yaşanan don olayı 4 Nisan, 2014'teki ise 30 Mart'ta yani bahçelerin yeşerdiği dönemlerde meydana gelmiş ve oldukça da etkili olmuştur." diye konuştu.

        - "Trabzon genelinde olumsuz durum olmadı"

        Karın bu yıl şubat sonunda etkili olduğunu belirten Ergan, "Bu yıl şubat ayının sonlarına doğru yaşanan bu soğuklarla aynı etkiyi yapacağını söyleyebilmek mümkün değildir ancak bölgemizde soğuklarla birlikte sert esen rüzgarı alan kesimlerde ağaçların az da olsa olumsuz etkilenebileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Ergan, Trabzon genelinde olumsuz bir durum olmadığına işaret ederek, "Gelecek yıl rekoltesi ve piyasa fiyatları üzerinde spekülasyonlara sebep olabilecek ileri derecede iddialardan ve henüz yapılmamış tespitlerden bahsetmek de doğru değildir. İşi, önümüzdeki günlere ve de konusunda uzman kişilere bırakmak gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'ndeki 4 dönümlük bahçesinde fındık üreten Sadık Ustaömeroğlu ise "İl genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Az bir şey tedirginlik duyduk ama çok da endişelenmedik. Fındık yeni çiçek açmaya başladı. Mevsiminde yağan bir kardı ve fındık da çiçek açmadığı için zarar görmedi." dedi.

        - "Temennimiz, fındığın bundan sonraki süreçte zirai dona maruz kalmaması yönünde"

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise Ordu'da son 15 gündür yoğun kar olduğunu ve hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altına düştüğünü söyledi.

        Soydan, karın yüksek kesimlerin yanı sıra uzun yıllar sonra sahil kesiminde etkili olduğunu ifade etti.

        Soğuk hava dolayısıyla fındık üreticilerinin tedirgin olduğunu, özellikle sıfırın altına düşen gecelerde zirai dona maruz kalıp kalmadığına yönelik endişe yaşadığını anlatan Soydan, ziraat odalarının tarım danışmanlarınca tüm ilçelerdeki fındık bahçelerinde ön çalışma yapıldığını vurguladı.

        Titizlikle yürütülen çalışmalarda fındıkta zirai don oluşmadığını ve ürünün zarar görmediğini tespit ettiklerini dile getiren Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu bir ön çalışmaydı. Bahçelerdeki çalışmamızda fındıkta zirai don olayıyla karşılaşmadık çünkü fındık tomurcukları henüz tam anlamıyla açmadığı için eksi derecelere düşen havadan dolayı olumsuz etkilenmedi. İlerleyen günlerde hava ısındıkça yeniden bahçeler kontrol edilecek. Çok şükür ilk tespitler hepimizi mutlu etti. Temennimiz, fındığın bundan sonraki süreçte zirai dona maruz kalmaması yönünde."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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