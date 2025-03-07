Kadın avukat, afetzedelere yardım edebilmek amacıyla arama kurtarma gönüllüsü oldu

ENES SANSAR - Trabzon'da avukat Çiğdem Derya Emin, 6 Şubat 2023'te 11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama kurtarma görüntülerinden etkilenerek başvurduğu Arama Kurtarma Derneğinde (AKUT) gönüllü görev alabilmek için 1,5 yılda enkazda ve doğada aramadan ipli kurtarmaya kadar çok sayıda eğitime katıldı.

Yaklaşık 20 yıldır avukatlık yapan Çiğdem Derya Emin, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin herkes gibi kendisini de derinden etkilediğini söyledi.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarını televizyondan büyük bir umutla takip ettiğini belirten iki çocuk annesi Emin, aynı zamanda da orada olup depremzedelere yardım edebilmeyi çok istediğini dile getirdi.

"Ekran başında ağlayıp üzülmekten, yardım göndermekten daha fazla ne yapabiliriz?" diye düşündüğünü anlatan Emin, 4 arkadaşıyla arama kurtarma faaliyetlerine katılabilmek arzusuyla AKUT'a başvurduklarını söyledi.

Hayatına yeni bir amaç kattığının altını çizen 47 yaşındaki Emin, temel kampçılık, doğada ve enkazda arama kurtarma ile navigasyon eğitimlerini tamamladığını kaydetti.

- "Operasyonel olma sürecinde birçok eğitim aldık"

İpli kurtarma birinci seviye eğitimine devam ettiğini anlatan Emin, ekibin parçası olmayı başardığı için çok şanslı hissettiğini, aile ve iş hayatından fedakarlık ederek eğitimlere heyecanla katıldığını söyledi.

Eğitimler sırasında zaman zaman zorlanmasına rağmen amacını düşünerek motive olduğunu vurgulayan Emin, şöyle devam etti:

"Büyük bir zevkle geliyorum, çok keyifle yapıyorum. Yaptığımız işin bir amaca ulaşacağını bilmek ayrı bir motivasyon, manevi yönü de çok yüksek. Operasyonel olma sürecinde birçok eğitim aldık. Eğitimlerimiz de açıkçası zorluydu. Belli başlı yetenekler gerektiriyor ama çok keyifliydi. Ekip liderimize ve ekip arkadaşlarımıza çok güveniyorum. Onlarla birlikte olmak da ayrıca bu işi güzel kılıyor."

Çiğdem Derya Emin, herkesi arama kurtarma ekiplerinde görev almaya davet etti.