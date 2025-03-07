Yaşadığı ilçeyi 53 yılda fotoğraf karelerine yansıttı

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da doğa fotoğrafçılığı yapan Fazıl Saraç, 53 yıldır hayatını sürdürdüğü Beşikdüzü ilçesindeki günlük yaşamı aktaran fotoğraflarını, "Dünden bugüne, bugünden yarına Beşikdüzü" adını verdiği kitapta buluşturdu.

Fatih Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1967'de Kayseri'nin Develi ilçesinde öğretmen olarak göreve başlayan 80 yaşındaki Saraç, boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla fotoğraf çekmeye başladı.

Mesleğinin üçüncü yılında memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine atanan Saraç, doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan kentte fotoğrafa olan ilgisini artırdı.

Saraç, 1970'den itibaren ilçede düzenlenen etkinlikler, açılışlar, toplantılar gibi günlük olayların yanı sıra seller, heyelanlar, spor karşılaşmaları ve doğa manzaraları gibi farklı konuları fotoğrafladı.

Yarım asrı aşkın süredir çektiği yüz binlerce fotoğrafı aynı zamanda arşivleyen Saraç, ilçenin geçmişini anlatan kareleri "Dünden bugüne, bugünden yarına Beşikdüzü" adını verdiği 278 sayfalık kitabında bir araya getirdi.

- " Haber fotoğrafında anlatım gücünün önemli olması gerekiyor"

Saraç, AA muhabirine, öğretmenlik yaptığı ilçede Erciyes Dağı ve kayısı ağaçlarından etkilenerek fotoğraf çekmeye başladığını söyledi.

Fotoğrafta renk ve kompozisyonun önemli olduğunu dile getiren Saraç, "Sadece fotoğraf çekmek için fotoğraf çekmek değil onun özelliklerini de katmak gerekiyor. Haber fotoğrafında anlatım gücünün önemli olması gerekiyor." dedi.

Saraç, hazırlık süreci 5 yıl süren kitap için 450 bin fotoğraf arasından seçim yaptığını belirterek, "50 yılın getirdiği birikim ama yeniden yapalım dersek filmlerin baskısını değişmek lazım. Elimde yüzlerce film var ama baskı yapamıyorum. Baskı işi kalktı, hep dijitale döndü." ifadelerini kullandı.

1980'den sonra arşivinde renkli fotoğrafların yer almaya başladığını anlatan Saraç, "Kitapta geçmişteki önemli olayları 32 bölümde topladım, fotoğraflarla anlatmaya çalıştım. Gelecek nesillere bir eser bırakarak geçmişimi tazeledim. Beşikdüzü'ne 'bir hediyem olsun ' diye yaptım." dedi.