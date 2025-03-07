Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza kesildi
Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Çarşıbaşı ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Şüphelilere 45 bin 235 lira ceza uygulandı, bir miktar paraya da el konuldu.
Ayrıca işletme sahipleri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
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