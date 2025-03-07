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        Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza kesildi

        Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:25
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        Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza kesildi
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        Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Çarşıbaşı ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

        Şüphelilere 45 bin 235 lira ceza uygulandı, bir miktar paraya da el konuldu.

        Ayrıca işletme sahipleri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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