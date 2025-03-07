Trabzon'da kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, kentsel arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yomra ilçesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği çöken evde mahsur kalan iki kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Tatbikata, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 14 personel ve 2 arama kurtarma köpeği, ANDA Derneği'nden 15, İHH'dan 13, Trabzon Afet Gönüllüleri Arama ve Kurtarma Derneği'nden 8 ve UMKE'den 7 personelin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afetlere hazırlıklı olma ve toplumsal farkındalığı artırma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimizin sürekli eğitim ve tatbikatlarla kendini geliştirmesi, olası afet durumlarında daha hızlı ve etkili müdahaleler yapabilmemizi sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda benzer çalışmaları artırarak devam ettireceğiz."