Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, kentsel arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, kentsel arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yomra ilçesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği çöken evde mahsur kalan iki kişinin kurtarıldığı belirtildi.

        Tatbikata, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 14 personel ve 2 arama kurtarma köpeği, ANDA Derneği'nden 15, İHH'dan 13, Trabzon Afet Gönüllüleri Arama ve Kurtarma Derneği'nden 8 ve UMKE'den 7 personelin katıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Afetlere hazırlıklı olma ve toplumsal farkındalığı artırma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimizin sürekli eğitim ve tatbikatlarla kendini geliştirmesi, olası afet durumlarında daha hızlı ve etkili müdahaleler yapabilmemizi sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda benzer çalışmaları artırarak devam ettireceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Altta kolon patlak, üstte gökyüzünü görüyorsun!
        Altta kolon patlak, üstte gökyüzünü görüyorsun!
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza kesildi
        Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 45 bin 235 lira ceza kesildi
        Yaşadığı ilçeyi 53 yılda fotoğraf karelerine yansıttı
        Yaşadığı ilçeyi 53 yılda fotoğraf karelerine yansıttı
        Kadın avukat, afetzedelere yardım edebilmek amacıyla arama kurtarma gönüllü...
        Kadın avukat, afetzedelere yardım edebilmek amacıyla arama kurtarma gönüllü...
        Kar fındıkta verim kaybına neden olmadı
        Kar fındıkta verim kaybına neden olmadı